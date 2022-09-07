Hayat Oyuncak Kütüphanesi paylaşmayı öğretiyor
KÜLTÜR SANAT

Oyuncak Kütüphanesi paylaşmayı öğretiyor

Küçükçekmece’de Gönüllü Hareketi Derneği öncülüğünde hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi projesiyle çocuklar bağış kültürünü öğreniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncak Kütüphanesi paylaşmayı öğretiyor
Oyuncak Kütüphanesi

Küçükçekmece’de Gönüllü Hareketi Derneği öncülüğünde hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi projesiyle çocuklar bağış kültürünü öğreniyor. Bu kütüphanelerden ilki 2018 yılında Bursa’da açılmıştı. İstanbul’daki Oyuncak Kütüphanesi, mart ayından bu yana oyun çağındaki minikleri oyuncak ve kitapla buluşturarak üye sayısını 950’ye yükseltti. Kitap ve oyuncakların bağışla toplandığı kütüphanede 0-8 ve 7-15 yaşa hitap eden eserler yer alıyor. Kütüphaneye üye olan çocuklar, istediği üç oyuncak ya da kitabı belirli bir süre karşılığında evine götürebiliyor. Bağışla toplanan eşyalar, gönüllüler tarafından ayrıştırılarak kütüphaneye yerleştiriliyor. Küçükçekmece’de yer alan Oyuncak Kütüphanesi’nin kapıları ise tüm İstanbullulara açık.

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