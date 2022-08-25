Hayat Oyuncu Ali Güney hayatını kaybetti
KÜLTÜR SANAT

Oyuncu Ali Güney hayatını kaybetti

Yeşilçam’da çoğunlukla kötü karakter olarak bilinen oyuncu Ali Güney hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncu Ali Güney hayatını kaybetti
Ali Güney

Yeşilçam’da çoğunlukla kötü karakter olarak bilinen oyuncu Ali Güney hayatını kaybetti. Güney “Bin Defa Ölürüm”, “Kanun Kanundur” ve “Bir Pazar Günü” filmlerinin yanı sıra “Geniş Aile”, “Leyla ile Mecnun” ve “Arka Sokaklar” gibi televizyon dizilerinde rol almıştı. Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Güney’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namazın ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.

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