Yeşilçam’da çoğunlukla kötü karakter olarak bilinen oyuncu Ali Güney hayatını kaybetti. Güney “Bin Defa Ölürüm”, “Kanun Kanundur” ve “Bir Pazar Günü” filmlerinin yanı sıra “Geniş Aile”, “Leyla ile Mecnun” ve “Arka Sokaklar” gibi televizyon dizilerinde rol almıştı. Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Güney’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namazın ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.
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