Oyuncu Burak Sergen 45 gün sonra taburcu oldu

Sergen, "Bu hastalığı yendiğime çok mutluyum" diye konuştu.

Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Burak Sergen koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu.

Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

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DHA

Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

DHA

DHA





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