Hayat Oyuncu Burak Sergen 45 gün sonra taburcu oldu
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Oyuncu Burak Sergen 45 gün sonra taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan Burak Sergen tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ünlü oyuncu, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Oyuncu Burak Sergen 45 gün sonra taburcu oldu
Sergen, "Bu hastalığı yendiğime çok mutluyum" diye konuştu.

Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Burak Sergen koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu.

Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

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Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

DHA

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