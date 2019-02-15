Hayat Oyuncu Emre Kınay belediye başkan adayı oldu
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​Oyuncu Emre Kınay belediye başkan adayı oldu

Oyuncu Emre Kınay belediye başkan adayı oldu

İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan adayı oyuncu Emre Kınay oldu. Burak Akburak, haberi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Kınay
Emre Kınay

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak partisinin Kadıköy Belediye Başkan adayının Emre Kınay olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Akburak, "İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur.Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu?" ifadelerini kullandı.

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