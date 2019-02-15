​Oyuncu Emre Kınay belediye başkan adayı oldu

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak partisinin Kadıköy Belediye Başkan adayının Emre Kınay olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
Akburak, "İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur.Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu?" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur.Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu? @tolgazengin @lubeayar @chemedya @Feneristcom pic.twitter.com/a0gwE996Jc
İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur.Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu? @tolgazengin @lubeayar @chemedya @Feneristcom pic.twitter.com/a0gwE996Jc— Burak Akburak (@Akburak) 14 Şubat 2019