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Hayat

Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti

Aralarında “Kara Murat” ve “Malkoçoğlu”nun da olduğu 250’nin üzerinde filmde oynayan 90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti.

04:00 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:09 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayhan Yıldızoğlu.
Kayhan Yıldızoğlu.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybeden Yıldızoğlu, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerde de rol almıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak rahmet diledi. Yıldızoğlu’nun naaşı, bugün öğlen namazını müteakip Levent’te kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na eşinin yanına defnedilecek.



#Aktüel
#Vefat
#Kayhan Yıldızoğlu
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