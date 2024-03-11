Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti

Yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybeden Yıldızoğlu, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerde de rol almıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak rahmet diledi. Yıldızoğlu’nun naaşı, bugün öğlen namazını müteakip Levent’te kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na eşinin yanına defnedilecek.