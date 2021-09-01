Hayat Oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
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Oyuncu Nusret Çetinel vefat etti

Ünlü oyuncu Nusret Çetinel, 69 yaşında vefat etti. Yaklaşık bir yıldır kanser ile mücadele eden Çetinel, aynı anda 4 farklı dizide 4 farklı karakteri oynayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
Nusret Çetinel

Kanser ile mücadele eden ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun"

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, bir çok sinema ve televizyon dizisinde yer aldı.

Ünlü oyuncu bir dönem Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi aynı anda yayında olan dizilerde rol alarak dikkat çekmişti. 2011'de vizyona giren "Hür Adam" adlı sinema filminde yer alan Nusret Çetinel'in rol aldığı televizyon projelerinden bazıları ise şunlar; Bizim Evin Halleri, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra.

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