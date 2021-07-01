Ünlü oyuncu ateş püskürdü: Babası Rasim Öztekin ile ilgili atılan çirkin mesajı ifşa etti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Usta sanatçı Rasim Öztekin’in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin'i sosyal medyadan gönderilen bir mesaj çileden çıkardı. Twitter hesabına gelen babası hakkındaki çirkin mesaj Pelin Öztekin'i adeta isyan ettirdi.

ÇİRKİN YORUMA SERT TEPKİ





"Geberen Rasim'in şişko kızı mısın sen?" şeklindeki yoruma ünlü oyuncunun cevabı sert oldu.

Merhum sanatçı hakkında sosyal medyada yapılan çirkin mesajı ifşa eden Pelin Öztekin kendini bilmez kullanıcıya, "Peki sen kimsin embesil!" şeklinde karşılık verdi.

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Ünlü oyuncu Öztekin'e gönderilen mesaj sosyal medya kullanıcılarının da oldukça tepkisini topladı.

Ayrıca Öztekin, bu kişinin kendisini engellediğini de, "İki dakikalık giderini, karakterini..." notuyla duyurdu.

HAYAT Rasim Öztekin hayatını kaybetti

"Bir gecede büyüdüm"

Oyuncu, babasının vefatının birinci haftasında duygusal bir yazı kaleme almıştı. Pelin Öztekin, yayınladığı gönderide şunları söylemişti:

"Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş... Sanki dün kulağına 'Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba...

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HAYAT Rasim Öztekin fenalaşmadan 20 dakika önce Birol Güven'e bu mesajı atmıştı: Bir şiirle veda etmiş

"Sen benim kahramanımdın"

Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli... Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik. Sen yine bana akıllar verecektin, ben 'Offf baba yaaa' diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp, gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın...

"Elveda sana benim daimi yol göstericim"





'Babalar kızlarının ilk aşkıdır' lafını anlamayanlara inat, o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam... Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak.

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Elveda sana benim daimi yol göstericim... İyi ki senin kızınım, İyi ki sen babiş... Seni şimdiden çok özlüyorum. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş'um...

HAYAT Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

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1992-1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla “Müzikomedi” (Nükhet Duru ve Demet Akbağ’la birlikte), “Mega Show” (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995’te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2005'te yine Gani Müjde’nin yazdığı Mehmet Ergen’ in sahnelediği “Yıldızların Altında” müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin‘ le başrolü paylaştı.

2009'un ocak ayında "Boş gezen ve Kalfası" adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var.

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2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra Filozofu" adlı filmde başrolleri Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel ile paylaştı.









2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Öztekin sonrasında da kavuğu Şevket Çoruh'a vermişti.

KARİYERİ

Film Sayısı: 25

TV Dizisi Sayısı: 25

Tiyatro Oyunu Sayısı: 25

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Müzikal Sayısı: 3

ÖDÜLLERİ

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2011, Yılın Nasrettin Hocası

HAYAT Öztekin’e veda

OYNAT 01:55 Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Kendi deyimiyle İstanbul'un mütevazi olduğu 1959 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğunda edindi. Usta sanatçı, Kel Hasan Efendi'den günümüze ulaşan Türk tiyatrosunun simgesi kavuğu 4 yıl taşıdı. Rasim Öztekin, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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