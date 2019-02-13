Ozan Arif hayatını kaybetti

Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz ile birlikte en bilinen simalardan olan Ozan Arif, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti.

Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Ozan Arif'in ölümü ülkücü camiayı yasa boğdu.

Ozan Arif uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

OZAN ARİF KİMDİR?

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı.