Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Arif Şirin (Ozan Arif), binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk dünyası ve ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif, 13 Şubat Çarşamba günü kanser hastalığından hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden Ozan Arif için bugün Büyük Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

Ozan Arif’in Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’ndeki evinden alınan cenazesi, Büyük Cami’ye getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi cami önünde çok sayıda seveni karşıladı. Bu sırada izdiham yaşandı.

Sevenleri Ozan Arif’e son görevlerini yerine getirmek için cami avlusu ve çevresindeki alanı doldurdu.

Ozan Arif, öğle namazını müteakip binlerce kişi tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, eski Bakan Yaşar Okuyan, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, ünlü sanatçı Uğur Işılak, Karadenizli türkücü İsmail Türüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DHA Ozan Arif'in cenazesi evinin önüne getirildi. Burada helallik alınırken sanatçının hayranları da son görevlerini yerine getirmek için hazır bulundu.

OZAN ARİF KİMDİR?

Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları, hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti.

Ozan Arif, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok şiir ve halk edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır. Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.

REKLAM