Özçekim yapmak isterken denize düştüler

Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkan yerli ve yabancı turistler, tehlikeye aldırmadan uçurumun kenarında selfie yapmak için canlarını tehlikeye atıyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, selfie tutkunlarının, özellikle karnındaki bebeğiyle can veren genç kadının düştüğü yeri merak ettiğini söyleyerek, önlem alınmasını istiyor.