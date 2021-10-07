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AKTÜEL

Özgürlük adalet eşitlik

Muhammed Ali’nin çizimlerinden oluşan nadir bir koleksiyon, açık artırmada 1 milyon dolara satıldı. Efsane boksörün Arı Gibi Sok adlı resmi 425 bin dolara, İslam ile Hristiyanlığı karşılaştırdığı eskizi, 24 bin dolara alıcı buldu. Koleksiyonun dikkat çekeni ‘İki İnanç’ adlı eskizde şunlar yazıyor: “İslam’ın sundukları: Özgürlük, adalet, eşitlik. Eski dinin (Hristiyanlığın) sundukları: Kölelik, acı, ölüm.”

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Özgürlük adalet eşitlik
Muhammed Ali, 2016’da parkinson hastalığı nedeniyle 74 yaşında öldü.

Ünlü boksör Muhammed Ali’nin çizimleri, eskizleri ve tablolarından oluşan nadir bir koleksiyon, açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara satıldı. New York’taki Bonhams Müzayede Evi’nde yaklaşık 26 sanat eseri açık artırmayla satıldı. En çok beklenen çalışmalardan biri olan “Sting Like a Bee” (Arı gibi sok), satış öncesi tahminlerin on katından fazlaya, 425 bin dolara satıldı.

425 bin dolara satılan Arı Gibi Sok adlı resim 1978’de Özgürlük Yolu filminin çekimleri sırasında çizilmiş.
425 bin dolara satılan Arı Gibi Sok adlı resim 1978’de Özgürlük Yolu filminin çekimleri sırasında çizilmiş.

'Kelebek gibi uçup arı gibi sokan' efsanevi boksör Muhammed Ali'nin kendi kaleminden hayat öyküsü: Kelebeğin Ruhu
HAYAT
'Kelebek gibi uçup arı gibi sokan' efsanevi boksör Muhammed Ali'nin kendi kaleminden hayat öyküsü: Kelebeğin Ruhu

KALBİNİ TASVİR EDEN KONULARI İŞLİYOR

  • Gelmiş geçmiş en büyük boksörlerden biri olan Ali’nin aktivist ve şair yönü bilinirken, sanatsal yeteneklerine dair daha az bilgi mevcut. Bonhams Popüler Kültür Direktörü Helen Hall, Ali’nin profesyonel bir sanatçı olan babası tarafından teşvik edildiğini, hayatı boyunca çizdiğini ve boyadığını belirterek “Muhammed Ali, bir nesli tanımlayan kültürel bir ikondu. Eserleri, boks, sivil haklar, din, dünya barışı ve insani ilkeler gibi kalbini tasvir eden konuları işliyor.”

Saygı duruşu: Muhammed Ali
OYNAT 02:50
Saygı duruşu: Muhammed Ali
4 yıl önce ebediyete uğurladığımız dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü Muhammed Ali'yi saygıyla anıyoruz.

BEKLENDEN 3 KAT FAZLAYA SATILDI

Eserler, Ali’nin ilk üç resmini 1977’de Boston’daki bir dövüşten sonra çizdiğini söyleyen sanat koleksiyoncusu ve arkadaşı Rodney Hilton Brown tarafından müzayedeye çıkarıldı. Eserler, beklenenin üç katına, toplamda 945 bin 524 dolara satıldı. Reuters’a göre, 1979’da tuvalde kırmızı, beyaz ve mavi renklerinin üzerine “Seni Seviyorum Amerika” yazan tablo 150 bin dolara satılırken, 1967’de keçeli kalemle İslam ile Hristiyanlığı karşılaştıran bir eskiz 24 bin dolara satıldı.

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