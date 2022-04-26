Özhan Eren Milli Mücadele ruhu için Balıkesir’e yerleşti

Yönetmen, müzisyen ve yazar Özhan Eren, yeni film projesi için Balıkesir’e yerleşti. Eren, Milli mücadele ve Kuvayı milliye ruhunu daha iyi hissetmek için bu kararı verdiğini söyledi.

“Kara Tren”, “Turnalara Tutun da Gel” ve “Sarıkamış” türkülerini kaleme alan yönetmen, yazar ve müzisyen Özhan Eren, yeni film projesi için Balıkesir’e yerleşti. Sanat hayatının 40. yılını kutlayan Özhan, Milli Mücadele ve Kuvayımilliye dönemiyle ilgili “Bir Zamanlar Balıkesir” isimli tarih filmi üzerine çalışıyor. Milli Mücadele ve Kuvayımilliye ruhunu daha iyi hissetmek ve yerinde yaşamak için Balıkesir’e gitmek kararı aldığını söyleyen Eren, filmin çekimlerini de Balıkesir’de gerçekleştirecek. Eren, bu kararının senaryoya büyük katkı sağladığını belirtti.

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Memleket hissi almak için dinleniyor

Yaşadığımız topraklar için hissiyat üretmeye çabaladığını söyleyen Eren “Ben kendimi, memleket hikayeleri anlatmaya çalışan biri olarak görüyorum. Bunların hepsi benim için bir vasıtadır. Tarihimizin birçok başlığı aktarılmıyor. Bunun açlığını çok hissettim ve Allah bana bunu yapabilmeyi nasip ettiği için de sinema filmi, türkü yapıyor, elim erdikçe kitap yazıyorum. Mesele, bu toprağın hissiyatını yaşatmak, buradan bir hissiyat üretmeye çalışmak. ‘Kara Tren’ diye bir türkü besteledim. Çok şükür 7’den 70’e herkes için bir simge haline geldi. Kimse onu bir vasıta olduğu için dinlemiyor, memleket hissi almak için dinliyor” diye konuştu.