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Paha biçilemez yüzlerce eser burada: Yoğun ilgi gören Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi'nin tarihi uzatıldı

İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi, büyük ilgi gören Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi’ni ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Kapılarını 5 Ekim tarihinde açan ve 400’ün üzerinde eserin yer aldığı sergi, yoğun ilgi üzerine 31 Mart 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Semih Bozkuş
19:27 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi
Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi

Günümüzden 3.300 sene önce Mısır’da henüz çocuk yaşta tahta çıkan ve 18 yaşında hayatını kaybeden çocuk kral Tutankhamun’un hazinelerinden oluşan ve 5 Ekim’de İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde kapılarını açan Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 25 binden fazla yerli-yabancı ziyaretçiyi ağırlayan sergi, yoğun istek üzerine 31 Mart 2024 tarihine kadar açık olacak.



"Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladık"

Sergiye ilişkin bir değerlendirme yapan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu; Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri sergimizde, açılışını yaptığımız günden bu yana binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Ziyaretçilerimizin bir daha belki de ülkemizde göremeyeceği bu gezici sergiyi keşfedebilmeleri için sergimizi bir süre daha açık tutma kararı aldık” dedi.

Paha biçilmez 400’ün üzerinde eser bu sergide

Tutankhamun Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi, ziyaretçilere antik Mısır’ın zengin tarihini detaylı bir şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. Sergide Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eser yer alıyor.

1.500 metrekarelik İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi Florya’da bulunan ve 15 farklı tema sergilenen Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri sergisi 31 Mart 2024 tarihine kadar haftanın her günü saat 10.00 – 20.00 arasında ziyaret edilebilecek.

#Tutankhamun Çocuk Kral
#Sergi
#Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi
#İstanbul Akvaryum
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