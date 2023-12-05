Paha biçilemez yüzlerce eser burada: Yoğun ilgi gören Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi'nin tarihi uzatıldı

Günümüzden 3.300 sene önce Mısır’da henüz çocuk yaşta tahta çıkan ve 18 yaşında hayatını kaybeden çocuk kral Tutankhamun’un hazinelerinden oluşan ve 5 Ekim’de İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde kapılarını açan Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 25 binden fazla yerli-yabancı ziyaretçiyi ağırlayan sergi, yoğun istek üzerine 31 Mart 2024 tarihine kadar açık olacak.

Sergiye ilişkin bir değerlendirme yapan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu; Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri sergimizde, açılışını yaptığımız günden bu yana binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Ziyaretçilerimizin bir daha belki de ülkemizde göremeyeceği bu gezici sergiyi keşfedebilmeleri için sergimizi bir süre daha açık tutma kararı aldık” dedi.