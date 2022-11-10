Hayat Palamuda güle güle çinekopa merhaba
TÜRKİYE EKONOMİSİ AKTÜEL

Palamuda güle güle çinekopa merhaba

Karadeniz'de geçtiğimiz dönemde yaklaşık 100 TL'den satılan çinekopun fiyatının bolluk sebebiyle 50 liraya inmesinin ardından palamuttaki ilgi çinekopa yöneldi.

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Haber Merkezi İHA
Palamuda güle güle çinekopa merhaba
Palamuttan çinekopa

Sezona ‘Vira Bismillah’ diyerek başlayan balıkçılar, palamut bolluğunun ardından çinekop bolluğuyla karşılaştı. Karadeniz’de palamudun ardından balıkçıların yüzü çinekop balığıyla gülüyor. Palamut yavaş yavaş tezgahlardaki yerini kaybederken, sezonun yeni yıldızı çinekop, düşen fiyatıyla kapış kapış satılıyor.

“100 liraya sattığımız çinekopun fiyatı 50 TL’ye düştü”

Bolluk nedeniyle çinekop fiyatının yarı yarıya düştüğünü ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “2,5 aydır bol bol palamut satıyorduk. Son günlerde çinekop bolluğu yaşanmaya başlandı. Çinekopun kilosunu 50 liradan satıyoruz. Yakın zamanda 100 liraya sattığımız çinekopun fiyatı yarı yarıya düştü. Vatandaşlar aynı palamutta yaptığı gibi bu çinekop bolluğunda da dolaplarını doldursunlar. Bu çinekoplar hem yemeklik hem de buzluklarda saklamalık. Çinekopun tavası, ızgarası, buğulaması her şeyi olur. Palamut artık azalmaya başladı. Çinekop patlamasının ardından inşallah hamsi de patlama yapar. Vatandaşlar şu ana kadar balığa doydu bundan sonra da doyacak diye düşünüyoruz. Karadeniz bu sene bizlere beklentimizin üzerinde balık verdi. Bu sezon balıklar ve fiyatlardan hem tutan hem satan hem de yiyen çok memnun” dedi

“Böyle çinekop bolluğu 4-5 yıldır görülmüyordu”

Çinekopun uzun yıllardır bu kadar bol avlanamadığına dikkat çeken balık satıcısı İsmet Akpınar, “Vatandaşlar fiyatı 50 liraya düşen çinekopa yoğun ilgi gösteriyor. Bu bolluk devam eder ve 1-2 ay daha çinakop satarız diye düşünüyorum. Geçen yıl palamut da çinekop da olmamıştı. Bu yıl ikisinde de patlama oldu. Hamsiden de beklentimiz yüksek. Şu sıralarda yaşanan çinekop bolluğu 4-5 yıldır görünmüyordu. Uzun yıllar sonra çinekop oldukça çok çıkıyor. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.
Samsun’da balık fiyatlarının diğer illere göre daha uygun olduğunun altını çizen vatandaşlar ise, “Daha önce böyle bir çinekop bolluğu hatırlamıyoruz. Fiyatları da oldukça uygun. Fiyatı görünce çinekop aldık. Daha önceden 100 TL’ye satıldığını görmüştük. Balık yemenin sağlığa iyi geldiği söyleniyor. Bunun için biz de çinekop aldık” ifadelerini kullandılar.
Öte yandan Samsun’da balık tezgahlarında mezgit 25 TL, barbun 40 TL, sarıkanat 100 TL, palamut tane 30 TL ve istavrit de kilosu 30 TL’den satılıyor.

Balıkçılar neye uğradığını şaşırdı: Ağlarımız mahvoldu yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var
FOTOĞRAF 6
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Trabzondan palamut avlamak için Ereğli’ye gelen 3 gırgır, Düzce’nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında ağ attı. Bir süre sonra ağı toplayan tekne tayfası, ağda balık yerine uçak enkazı ile karşılaştı.
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Yapılan araştırmada ise uçağın 2009 yılında sualtı spor tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu belirlendi.
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Uçak enkazı ile birlikte Ereğli Bozahane Limanına gelen teknenin tayfası, ağlardaki uçak parçalarını temizledi.
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YAKLAŞIK 4-5 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VARTekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, Düzce’nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attık. Ancak ağa dalgıçlar için denize atılan hurda uçağın enkazı takıldı. Ağlarımız mahvoldu. Yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var” dedi.
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Dalgıçlar için batırılan uçak enkazı balıkçıların ağına takıldı
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Balıkçılar neye uğradığını şaşırdı: Ağlarımız mahvoldu yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında dalgıçlar için denize batırılan hurda uçak parçaları takıldı. Balıkçı Atilla Gümrükçü, "Ağlarımız mahvoldu. Yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var” dedi.

Palamuda doyan vatandaş balığı binlerce yıllık gelenekle saklıyor
GÜNDEM
Palamuda doyan vatandaş balığı binlerce yıllık gelenekle saklıyor

Denizden fışkırdı: 10 bin kasa palamut yakaladılar
FOTOĞRAF 6
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Zonguldaklı balıkçılar Ereğli açıklarında 10 bin kasa palamut yakaladı.
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Ağlardan ayıklanan palamutlar kasalarla araçlara yüklenerek mezat usulü satılmaya başlanacak. Kozlu Su Ürünleri Kohperatifi Başkanı Ergün Kayhan, şunları söyledi:
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2022-2023 sezonuna palamutçuluk açısından çok iyi başladık. Palamut balığı sıcak suyu seven bir balıktır. Palamut balığı şuanda Kefken ve Ereğli arasında dolaşmaktadır. Doğu Karadeniz ve boğaz kayıkları endüstriyel balıkçılar tarafından bol bol avlanmaktadır.
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Burada şöyle bir şey var. Deniz suyu sıcaklığı Ereğliden Zonguldak Filyos arası 11 derece, Ereğli, Kefken arasında 22 derece. Bu balık sıcak suyu seviyor. Palamut balığı artık dönüş balığı. Bunun boğazlardan çıkması için yol arıyor kendine. Maalesef Sakaryayı kendine yol sanıyor. Hayvan burada tıkalı kaldı. Aşağı yukarı 110 tane gır gır teknesi Ereğli Kefken arasında bulunmaktadır.
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Aşağı yukarı Zonguldak piyasasında 60-70 TL satılan balık. Çifti 65 TL. Zonguldak halkı bol bol balık yiyecektir. Fakat bunun bir eksi yönü var. Denizde hamsi, barbun, mezgit kalmadı. Balık ne varsa onu yiyor. Göç balığıdır. Türünü tamamladıktan sonra boğazlardan çıkıp gider. Çok mutluyuz. Bunu halkımıza ekonomik yansımasından mutluluk duyuyoruz.
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Denizden fışkırdı: 10 bin kasa palamut yakaladılar
Zonguldak'ta denizden adeta balık fışkırdı. Dün akşam saatlerinde limandan denize açılan balıkçı teknesi, Ereğli açıklarında 10 bin kasa palamut yakaladı. Yakalanan 10 bin kasa palamut öğle saatlerinde tekneyle limana getirildi.
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