Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Pandemiye rağmen bereket paylaşılacak
AKTÜEL

Pandemiye rağmen bereket paylaşılacak

İDDEF, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları 33 ülke 253 bölgede keserek gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim edecek. İDDEF’ten yapılan açıklamada; “Din kardeşliğimizi pekiştirerek coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2020 yurt dışı kurban organizasyonunu ‘Kardeşinle Kurbanını Paylaş’ sloganıyla gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 33 ülkede mazlum, mağdur ve yoksul kimselere ulaşacak. Bu yılki vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini küçükbaş için 700 lira, büyükbaş hisse bedelini de 600 lira olarak belirleyen İDDEF, Kovid-19 nedeniyle sağlık durumunun elverişli olduğu ülkelere Türkiye’den ekiplerini gönderecek. Pandemi vakalarının yoğun olduğu ülkelerde ise yerel görevlileri kesim ve dağıtım çalışmalarını yerine getirecek.

İDDEF’ten Kurban Bayramı organizasyonu ile ilgili yapılan açıklamada; 11 yıldır olduğu gibi bu yıl da mazlum ve mağdur coğrafyalarda kurban organizasyonunun güven ve titiz bir çalışma içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Fotoğraf:Arşiv

EMANET YERİNE ULAŞACAK

Ümmetin bir araya geldiği organizasyon olan Kurban Bayramı’nın Kovid-19 nedeniyle sağlık yönünden hassas geçeceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Türkiye’den vaka sayısının düşük olduğu ve normalleşme süreciyle sefer başlatılan ülkelere gidecek ekiplerimiz ve ülkelerdeki yerel görevlilerimiz ile hiçbir aracı kurumla çalışmadan İslami usul ve kaidelere göre kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını yapacağız. Yol, elektrik ve su olmayan bölgelerde de yapılan kesim ve dağıtım zorluğuna bu yıl pandemi de eklenmesine rağmen ümmetin emanetlerini omuzlarımıza yükleyerek çıktığımız bu yolculukta bereket ve sevgiyle kurbanları ulaştıracağız. Dayanışma ruhuyla birlikte din kardeşliğimizi pekiştirerek coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa edeceğiz.”

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kurban alımlarının yapıldığı ve etlerin teslim edileceği ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği vurgulanan açıklamada; “Ümmet nişanesi ve hediyesi olarak gördüğümüz kurbanlıkları her yıl olduğu gibi yine 2 ay öncesinden alımlarına başlayıp kriterlere uygun olarak titizlikle seçtik, veteriner kontrolünden geçirdik ve küpeleme işlemlerini sağladık” denildi.

‘MUTLULUĞA ORTAK OLABİLİRSİNİZ’

Hem kurban organizasyonunda görev alan, hem de önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahipleri için Kovid-19 önlemlerinin özenle alındığının belirtildiği açıklamada; “Kurbanlıkları hangi ülkelerde ve bölgelerde kimlerin keseceğini, kimlerin eşit parça haline getirerek dağıtacağını belirledik ve etlerin verileceği ihtiyaç sahibi listelerini hazırladık. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından bağışçılarımıza SMS göndereceğiz ve web sitemizden kurbanlarının nerede kesildiğini öğrenebilecekler. Gönül coğrafyamızda, kardeşliğin sevinç ve tebessümlerle hayat bulduğu en güzel zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı’nda siz de kurbanınızı kardeşinizle paylaşarak bu mutluluğa ortak olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

KÜÇÜKBAŞ 700, HİSSE 600 LİRA

Fotoğraf: Arşiv
  • İDDEF, 2020 yılı yurt dışı kurban programında küçükbaş kurban bedelini 700 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 600 lira olarak belirlerken, kurban bağışları “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

İDDEF, kurban bereketini paylaşacak
HAYAT
İDDEF, kurban bereketini paylaşacak
Abone Ol Google News
Sosyal medyaya yeni düzen

Sosyal medyaya yeni düzen

Teklif TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.
Şükür kavuşturana Diriliş Günü

Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü'

Ayasofya'nın açılış gününe ilişkin tüm detaylar ve hazırlıklar...
Ayasofyanın açılışında kimler olacak?

Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?

​Çok sayıda devlet adamı ve bakan katılacak.
Erdoğan'dan vefa

Erdoğan'dan vefa

​Danıştay sürecini başlatan İsmail Amca'yı ve davet etti.
Yunan panikte!

Yunan panikte!

​Türkiye'nin Meis adımı dengelerini sarstı.
CHP'nin<br>önerge yalanı

CHP'nin
önerge yalanı

Yalan siyasetinde yeni perde.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Türkiye<br>seyirci kalmaz

Türkiye
seyirci kalmaz

​Mısır Libya'ya müdahale ederse Türkiye dahil olur.

Yurt dışına<br>çıkışı yasak

Yurt dışına
çıkışı yasak

​HDP'nin tecavüzcü milletvekili Çeiik'e ilişkin yeni gelişme.

Komuta değişmedi

Komuta değişmedi

​Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı.
İngiltere'de sosyal<br>medyaya ayar

İngiltere'de sosyal
medyaya ayar

​Teknoloji şirketleri kendi kurallarını belirleyemez.
ABD'de<br>kaos ve şiddet

ABD'de
kaos ve şiddet

​Trump'tan federal güçlere müdahale emri.
Fransa'ya sert tepki

Fransa'ya sert tepki

Dışişleri: Fransa kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli.
Milyonların beklediği haber

Milyonların beklediği haber

​İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi.
Özel parası basıldı

Özel parası basıldı

Yarın piyasaya sürülecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.