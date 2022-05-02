Denizbank Çocuk Operasının, W. A. Mozart’ın Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alarak çocuklar için kurguladığı Papagenolar yeniden sahnede. İlk olarak 2019 yılında sahnelenen ve büyük beğeni toplayan çocuk operası, 7 Mayıs’ta Zorlu PSM’de yeniden çocuklarla buluşacak. Doğa ve hayvan sevgisini müzikle aktaran operaya Tan Sağtürk Akademi dansçıları ve orkestra eşlik ediyor. Papagenolar Çocuk Operası, Sihirli Orman’da yaşayan Papageno’nun kötü kalpli Gece Kraliçesi’ni yeniden iyi bir insan yapma çabasını konu ediniyor.

HAYAT Çocuklar sanatla beslenmeli