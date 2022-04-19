Papuduk’tan iki yeni kitap

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın büyükannesinin masallarında dinlediği tavşan Papuduk, iki yeni kitapla macerasına devam ediyor. Şimdiye kadar 8 kitabı yayınlanan serinin son iki kitabı “Çöp Turşusu” ve “Yenilenebilir Enerji” oldu. Tekir Kitap’tan çıkan seri, Tolga Öztorun ve Lider Hepgenç’in kaleminden çıkarak Ece Zeber’in çizgileriyle buluştu. 7-9 yaş çocuklara hitap eden Papuduk kitap serisiyle temel hayvan hakları, çevre hakkında bilgiler verilerek toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedefliyor. Kitapların sonunda yer alan etkinlik ve sorularla çocuklar öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor.