Paraya Hayır oyunu gala yaptı

Tolga Yeter’in yönettiği, Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel’in rol aldığı “Paraya Hayır” oyununun gala gösterimi yapıldı. Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan tek perdelik eser, Fişekhane’de sanatseverlerle buluştu. Fransız yazar Flavia Coste’nin kaleme aldığı oyunun konusu kısaca şöyle: Claire ve kocası Richard’ın evine, Richard’ın annesi Rose ile yakın arkadaşı Etienne konuk olur. Richard, lotodan 162 milyon avro değerindeki büyük ikramiyeyi kazandığını ancak parayı kabul etmeyeceğini anlatır. Paranın toplumu zehirleyici ve huzuru kaçırıcı bir şey olduğunu savunan Richard’a göre hayatta tek mutluluk sevginin varlığıdır ve sevgiyi yakalamaktır.

HAYAT 6. mesnevisi Sofya’da bulundu: Anadolu şairi Şeyyad Hamza