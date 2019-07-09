Hayat Parmağı koptu Kahvehaneye koştu
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Parmağı koptu: Kahvehaneye koştu

Parmağı koptu: Kahvehaneye koştu

Denizli'de, körelen bıçakları birbirine sürterek bilemek isteyen adam sol elindeki parmaklarından birini kesti. Yardım çağırmak için kopan parmağını eline alıp kahvehaneye giden talihsiz adama ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Haber Merkezi IHA
Bıçak bilerken kesilen parmağa ilk müdaheleyi tesadüf eseri sokaktan geçen itfaiye ekipleri yaptı.
Bıçak bilerken kesilen parmağa ilk müdaheleyi tesadüf eseri sokaktan geçen itfaiye ekipleri yaptı.

Denizli'de yaşayan Hüseyin Karacan evindeki körelmiş bıçakları birbirine sürterek bilemek istedi. Bir süre sonra bıçakları bileyen Karacan, bıçaklardan birini kaydırmasıyla sol elinin parmaklarından birini keserek kopardı.

KAHVEHANEYE GİTTİ

Kopan parmağını eline alan ve kesilen yeri bez parçası ile saran adam yardım çağırmak için mahalle kahvehanesine gitti. Bu sırada tesadüf eseri mahalleden geçen itfaiye ekipleri Karacan'ı o şekilde görünce hemen müdahale ederek, kesilen bölgeye tampon uygulayıp ardından sağlık ekipleri çağırdı.

İTFAİYECİLER İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

İtfaiyeciler bu arada dezenfekte edip buzla koruma altına aldıkları kopan parmağı da sağlık ekiplerine teslim etti. Karacan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karacan'ın kopan parmağı başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

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