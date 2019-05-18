Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Parmak uçlarıyla mukabele yapıyorlar
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Parmak uçlarıyla mukabele yapıyorlar

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce görme engellilere yönelik "Braille Alfabesi" ile Kur'an-ı Kerim kursu başlattı. Belediye bünyesindeki engelli koordinasyon merkezinde devam eden kursta Braille alfabesi öğrenen yaklaşık 20 görme engeli, ramazan ayı dolayısıyla mukabele yapıyor.

Haber Merkezi AA
20 görme engeli, ramazan ayı dolayısıyla mukabele yapıyor.
20 görme engeli, ramazan ayı dolayısıyla mukabele yapıyor.

Parmak uçlarıyla hissederek Kur'an-ı Kerim okuyan engelliler, ramazan ayı içerisinde 2 kez hatim etmeyi hedefliyor. İl Müftülüğü görevlisi Kur'an-ı Kerim öğreticisi Zeynep Akbaş, yaptığı açıklamada bir süre önce hayata geçirilen projeyle Braille alfabesiyle görme engellilerin Kur'an-ı Kerim ve okumayı öğretmeye başladıklarını söyledi.

Braille alfabesi öğrenmenin çok zor ve büyük çaba gerektirdiğini belirten Akbaş, görme engellilerin okumayı parmak ucuyla öğrendiğini dile getirerek, "Görme engelli kardeşlerimiz burada Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Çok iyi hissetmeleri gerekiyor. Bunun yanında his kaybı olmaması gerekiyor. Her şey parmaklarının ucunda. Hiç kimse ben öğrenemem yapamam demesin Allah şükürler olsun, burada her yaştan öğrencimiz var. Hem güzel vakit geçiriyorlar hem de birlikte Kur'an-ı Kerim ve okumayı öğreniyorlar." diye konuştu.

Braille alfabesiyle mukabele yaptıklarını anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

  • "Ramazanla birlikte biz de Peygamber Efendimizin sünnetini olan mukabele yapmaya başladık. Buradaki bir arkadaşlarımız alfabeyle Kur'an okurken diğer arkadaşlarımda parmaklarıyla takip ediyor. Mukabeleye koordinasyon merkezine gelen diğer engelli arkadaşlarımız da katılıyor. Kimisi bedensel kimisinin farklı engeli var.
  • Bunun yanında yaşlılarımız da gelip mukabeleye katılıyor. Kur'an parmak ucuyla okunduğu için biraz ağır gidiyoruz. İnşallah yakın zamanda hatim yaparız. Gönlümüz ramazan ayı süresince iki hatim yapmak fakat alfabe ağır olduğu için biz de sindire sindire gidiyoruz."

İnsanlar hayattan ümidini kesmemeli

Göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle 7 yıl önce gözlerini kaybeden 28 yaşındaki Mehmet Kaplan da hiçbir şeyin insanlar için engel olmadığını söyledi.

Kaplan, kursa başladıktan sonra hayata sanki yeniden başladığını dile getirerek, "Engeliler engelim var diye ben bir şey yapamam demesin. Liseyi bitirdikten sonra gözlerimi kaybettim. Kendime yeni bir yol çizdim. Öğrenim hayatıma devam ettim. Burada Braille alfabesiyle Kur'an öğrendim. Şu anda okuyorum. Ramazan ayında da arkadaşlarla mukabele yapıyoruz. Okuduğumuz Kur'an kabartmalı olduğu için zaman zaman hissetme duygumuz yavaşlıyor. Yavaş okuyoruz ama çok dikkatli oluyoruz. İnşallah 1-2 hatim yaparız" dedi.

REKLAM

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 2 yaşındayken gözlerini kaybeden 25 yaşındaki Ahmet Toprak ise görmemeyi hiç bir zaman kendisine engel olarak görmediğini kaydetti.

Her şeye rağmen ilk, orta ve lise öğrenimin ardından lisans eğitimine başladığını ifade eden Toprak, " Görmemeyi Allah'ın bir hediyesi olarak kabul ettim. 2 yaşındayken geçirdiğim menenjit rahatsızlığı nedeniyle gözlerimi kaybetmişim. Şu anda arkadaşlarla mukabele okuyoruz. Arkadaşlarla hatim yapacağız inşallah. İnsanlara hayatı ve ramazan en iyi şekilde değerlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Google'dan Ömer Hayyam'a özel doodle
HAYAT
Google'dan Ömer Hayyam'a özel doodle

Cannes'da Türk Günü Resepsiyonu
HAYAT
Cannes'da Türk Günü Resepsiyonu

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı
HAYAT
Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı
Liselerde derssayısı düşürüldü

Liselerde ders
sayısı düşürüldü

​Bakan Ziya Selçuk yeni sistemin ayrıntılarını anlatıyor.
İhracatta yeni dönem başlıyor

İhracatta yeni dönem başlıyor

Akıllı İhracat Platformu yakın zamanda hayata geçecek.
Kıskıvrak yakalandı

Kıskıvrak yakalandı

Eşini 'kahvaltıya' deyip ormana götürmüş ve bıçaklamıştı.
Kardeş ülkeden<br>427 milyon dolar

Kardeş ülkeden
427 milyon dolar

Türkiye'ye yapılan yatırımlarda ciddi artış yaşandı.
Kilosu 70'den<br>200 TL'ye çıktı

Kilosu 70'den
200 TL'ye çıktı

​Üretimi yağışlar nedeniyle tükenme noktasına geldi.
Annesinin son<br>sözü ortaya çıktı

Annesinin son
sözü ortaya çıktı

​Oğlunun verdiği siyanürlü şerbetle hayatını kaybetmişti.
Suriye sınırından<br>şehit haberi

Suriye sınırından
şehit haberi

Piyade Onbaşı, silah kazası nedeniyle şehit oldu.

Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı.
FETÖ'cülere operasyon

FETÖ'cülere operasyon

​Kayseri merkezli operasyonda gözaltılar var.
Onlarca araç<br>trafikten men edildi

Onlarca araç
trafikten men edildi

​Engelli yerine park eden araç sahiplerine şok ceza.
Bir polis şehit oldu

Bir polis şehit oldu

​Şanlıurfa'daki operasyonda 2 polis de yaralandı.
CHP'ye yeni ültimatom

CHP'ye yeni ültimatom

HDP, CHP'ye PKK elebaşı Öcalan lehine açıklama yapması için baskı yapıyor.
Fatih'i<br>koruma tatbikatı

Fatih'i
koruma tatbikatı

​Sondaj platformlarına saldırı senaryoları ele alındı.
Hedef koyun

Hedef koyun

​BDDK'dan bankalara Türk Lirası çağrısı.
Onun da AVM'si var

Onun da AVM'si var

​CHP'nin İstanbul adayı, ortak olduğu AVM'ye içki ruhsatı çıkarttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.