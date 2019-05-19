Parmak uçlarıyla mukabele yapıyorlar

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce görme engellilere yönelik “Braille Alfabesi” ile Kur’an-ı Kerim kursu başlattı. Belediye bünyesindeki engelli koordinasyon merkezinde devam eden kursta Braille alfabesi öğrenen yaklaşık 20 görme engeli, Ramazan mukabelesini parmak uçlarıyla takip etmeye başladı.

SİNDİRE SİNDİRE GİDİYORUZ

Kur’an-ı Kerim öğreticisi Zeynep Akbaş, Braille alfabesiyle mukabeleye başladıklarını belirterek şöyle devam etti: “Buradaki arkadaşlarımız alfabeyle Kur’an okurken diğer arkadaşlarımda parmaklarıyla takip ediyor. Kur’an parmak ucuyla okunduğu için biraz ağır gidiyoruz. İnşallah yakın zamanda hatim yaparız. Gönlümüz ramazan ayı süresince iki hatim yapmak fakat alfabe ağır olduğu için biz de sindire sindire gidiyoruz.”

İNSANLAR ÜMİDİNİ KESMEMELİ

Göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle 7 yıl önce gözlerini kaybeden 28 yaşındaki Mehmet Kaplan kursa başladıktan sonra hayata sanki yeniden başladığını dile getirerek, “Engelliler engelim var diye ben bir şey yapamam demesin. Burada Braille alfabesiyle Kur’an öğrendim. Okuduğumuz Kur’an kabartmalı olduğu için zaman zaman hissetme duygumuz yavaşlıyor. Yavaş okuyoruz ama çok dikkatli oluyoruz. İnşallah 1-2 hatim indiririz” dedi.

Görmemeyi Allah’ın bir hediyesi kabul ettim



Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 2 yaşındayken gözlerini kaybeden 25 yaşındaki Ahmet Toprak görmemeyi hiçbir zaman kendisine engel görmediğini kaydetti. Her şeye rağmen ilk, orta ve lise öğrenimin ardından lisans eğitimine başladığını ifade eden Toprak, “Görmemeyi Allah’ın bir hediyesi kabul ettim. İki yaşında iken geçirdiğim menenjit rahatsızlığı nedeniyle gözlerimi kaybetmişim. Şu anda arkadaşlarla mukabele okuyoruz. Arkadaşlarla hatim indireceğiz inşallah. İnsanların hayatı ve Ramazan’ı en iyi şekilde değerlendirmesini diliyorum” ifadesini kullandı.