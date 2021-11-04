Pasaport Pizza'ya G250 ödülü!

Daha önce Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporlarına göre 2020 yılında Platin Lig’de yer alan, 2021 yılında Elmas Lig’e yükselen Pasaport Pizza, Gençlik Endeksi G250’de de gençlerin en güvendiği markalar arasında yer aldı.

Bu rapora göre PASAPORT PİZZA Pizza sektöründe 2. ; ulusal pizzacılarda 1. sırada yer aldı.

TİA tarafından yapılan açıklamada; gençlerin tercihlerine etki eden faktörler arasında dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen, sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların genç kuşakta güven algısı oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, gençlerin dinamik, yenilikçi ve teknolojiye yatırım yapan markalara daha fazla güvendiğine ve tercih ettiklerine yer verildi.

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60 ilde 200’e yakın şubesiyle Türkiye’nin yerli pizza markası olma özelliğini taşıyan Pasaport Pizza Genel Müdürü, Mükremin Özdemir, ‘’1998 yılındaki ilk şubemizden bugüne, 200’e yakın şubemizde ilk günkü heyecanımızı koruyoruz. Yıllar önce çıktığımız yolun doğru olduğunu, aldığımız ödüller ve araştırma sonuçlarıyla her yıl daha da ilerleyerek kanıtlıyoruz. G250 araştırmasıyla birlikte gençlerin tercih ettiği bir marka olmak bizi ayrıca sevindirdi. Her geçen gün yeniliklere ayak uydurarak, bayilerimizle birlikte güçlenerek büyüdüğümüz, nice onur belgeleri aldığımız günleri birlikte görmek dileğiyle, başarımızda emeği geçen, emek veren bayilerimize, çözüm ortaklarımıza ve tüm pizza severlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.