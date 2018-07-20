Patates çalan martıyı dövdü

Salı günü Somerset'te yaşanan olayda 60’lıı yaşlardaki saldırgan, patates kızartmasını aldığı için martıyı döverken görüntülendi. Videoyu çeken görgü tanığı Rachel Beer, saldırganın martıyı ayağından kavrayıp duvara savurduğunu söyledi.

Duvara sert çarpmasına rağmen hayatta kalan martı, sağlığının düzelmemesi üzerine veterinerde uyutuldu. Beer görüntüleri İngiltere'nin en büyük hayvan hakları vakfı RSPCA'ya gönderdi ve olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri için çağrıda bulunuldu.

Bölgede şeker dükkanı işleten Beer gördüklerini anlattı:

"Bir martının ciyakladığını gördüm sonra bir adamın tabağından patates kızartması aldı. Bir anda adam martıyı ayağından yakalayıp duvara savurdu. Bir annenin 'Neden çocuğumun gözü önünde böyle bir şey yapıyorsun' diye bağırdığını duydum. Adam da 'Bu bir haşarat, çocuğuna haşaratları öğretmelisin' dedi."

Olayı gören çocuklar ağladı

The Times gazetesinde yer alan habere göre Beer, olaya tanıklık eden çocukların bazılarının ağladığını söyledi. Beer, "Martı hemen ölmedi. Gözünün seğirdiğini görebiliyorduk. Yoldan geçen biri geldi ve veterinere götürdü. Martılar sorun olabiliyor ama böyle öldürmek çok yanlış" dedi.

İngiltere'de Vahşi Yaşam ve Kırsal Bölge yasasına göre martıları, vahşi kuşları öldürmek veya yaralamak suç sayılıyor. İngiliz polisi şüpheli hakkında bilgi sahibi görgü tanıklarının kendilerine başvurması çağrısında bulundu.

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