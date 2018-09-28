Payitaht oyuncusu Latif Koru'dan güzel hareket

Payitaht Abdülhamit dizisinde Zühtü Paşa'sı ünlü oyuncu Latif Koru, aracının kaputuna sıkışan kediyi sahiplendi. Önceki gün aracının kaputuna sıkışan ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılan yavru kediye Uğur adını koyan oyuncu, sosyal medya hesabından kediyle olan fotoğrafını paylaştı.

O beni seçti

Hürriyet'in haberine göre Koru, kedinin sosyal medya hesabından kurtarıldığı gün çekilen fotoğrafını paylaşınca, çok sayıda hayvanseverden sahiplenme talepleri aldı. Ancak dikkati sayesinde yara bere almadan kurtulan kediyi kimseye vermek istemeyen oyuncu, “Kedi, sahibini seçermiş. O da beni seçti. Artık onu kimseye vermeye kıyamam. Adını Uğur koydum” dedi.

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