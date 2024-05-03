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Paylaşımlarınız şifrenizi ele vermesin

Dünya Şifre Günü’nde uzmanlar, 'güçlü' güvenlik önlemleri için uyarıyor.

Neslihan Önder
04:00 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:11 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bilişim Uzmanı Deniz Unay, her bireyin 50'den fazla farklı şifreye ihtiyaç duyduğunun altını çizerek sıkça yapılan hatalara değindi.

GÜÇLÜ ŞİFRE İÇİN 7 ÖNERİ:

Unay, güçlü bir şifre için 7 öneriyi şöyle sıraladı:

1. Basit şifreler: Kısa şifreler kullanmak, hacker saldırılarına karşı daha savunmasız olma riski taşır. En az sekiz karakterden oluşan uzun şifreler tercih edilmelidir. Birden fazla klavye ve dil seçeneği ile hackerların işleri zorlaşabilir.

2. Tekrarlanan şifreler: Aynı şifrenin birden fazla hesapta kullanılması, tek bir güvenlik ihlaliyle tüm hesapların tehlikeye girmesine neden olabilir.

3. Şifreleri güvensiz bir şekilde saklamak: Şifreleri güvenli olmayan yerlerde, notlarda veya açıkça yazılmış dosyalarda saklamaktan kaçınılmalıdır.

4. Şifrenin güncellenmemesi: Şifrelerin düzenli olarak güncellenmemesi, hesapların uzun süre boyunca risk altında kalmasına neden olabilir.

5. Herkese açık bilgileri kullanmak: Sosyal medya veya diğer platformlarda paylaşılan bilgileri (örneğin, favori spor takımı, evcil hayvanın adı) şifre olarak kullanmak, siber saldırganların tahmin etmesini kolaylaştırır.

6. Aynı şifreyi güvensiz platformlarda kullanmak: Düşük güvenlik seviyesine sahip veya sık sık hacklenen platformlarda aynı şifreyi kullanmak, tüm hesaplarınızı riske atabilir.

7. Whatsapp'ta şifre paylaşmak: WhatsApp yazışmaları güvenlidir ancak buradaki paylaşımlar, sunucular tarafından yedeklenir. Dolayısıyla, hackerların bu sunucuları hacklediğinde tüm görüşmelerin kopyasını edinmesi mümkün hale gelir. Ayrıca, eğer cihazınız bir hacker tarafından ele geçirilirse, tüm yazışma ve görüşmeleriniz izlenebilir.



#Dünya Şifre Günü
#Güvenlik
#Aktüel
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