Pera Müzesi’nden cilt atölyesi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), 60. Kütüphane Haftası kapsamında bir atölye düzenleyecek. Yarın 15.00’te Pera Müzesi Öğrenme Atölyesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar geleneksel malzemelerle cilt yapım tekniklerini keşfedecek. Atölyede kâğıdın ve kitap cildinin tarihsel serüveni anlatılacak, kitabı oluşturan sayfaların formalara dönüştürülmesi, dikilmesi, cildin hazırlanması gösterilecek. Katılımcılar, hediye edilen el yapımı ciltli defterlere yaldızlı isim baskısı da yapacak. Detaylı bilgi için ogrenme@peramuzesi.org.tr ‘ye yazılabilir.