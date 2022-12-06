Perre Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları sona erdi

Vali Çuhadar, Perre Antik Kentinin altında çok önemli bir tarih yattığını dile getirerek, “2020 yılında Perre Antik Kentte kazı çalışmalarına başlatmıştık. Geçen yıl da bu kazılar devam etti. Bundan sonra her yıl devam edecek. Bu yıl da İl Özel İdaremizden gerekli bütçe ayarlandı. İhaleler yapıldı ve bugün itibarıyla tekrar kazı çalışmalarına başlandı. Perre Antik Kente, gerek Kommagene Uygarlığında gerekse de Roma Uygarlığında önemli bir ticaret ve dinsel motifleri olan bir şehir. Biz bunun ayağa kaldırılmasında, açığa çıkarılmasında kararlıyız. Perre Antik Kentinin Adıyaman turizmine, Türkiye turizmine çok şey kazandıracağını umut ediyoruz. Perrenin altında çok önemli zenginlikler yatıyor. Biz bunları ayağa kaldırıp, açığa çıkarıp, ülke turizmine kazandırmaya kararlıyız. Sonsuzluk merdiveni dediğimiz, 3 yıldır sonuna ulaşamadığımız bir merdivenimiz var. Hala merdivenin nereye gittiği konusunda bir gizem var. O merdivende de çalışmalara devam edeceğiz” dedi.