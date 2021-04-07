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​Pide fiyatları resmen açıklandı: Pide fiyatları belli oldu mu? Ramazan pidesi ne kadar? Pide ne kadar?

Pide fiyatları resmen açıklandı

Ramazan ayında satışa sunulacak pidenin gramajı 15 gram, fiyatı da yüzde 33 artış gösterdi. Böylelikle İstanbul’da 365 gram pide 4 liradan, yumurtalı 5 liradan satışa sunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Pide fiyatları resmen açıklandı: Pide fiyatları belli oldu mu? Ramazan pidesi ne kadar? Pide ne kadar?
Fotoğraf: Arşiv

Yeni Şafak’ın geçen hafta duyurduğu pide fiyatları fırıncılar ve esnaf odalarının yaptığı açıklamayla da resmen kamuoyuna açıklandı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz tarafından yayınlanan fiyat tarifesine göre, geçen yıl 6 farklı gramajda ve kriterde pidenin yer aldığı tarifede bu sene aynı gramajda iki farklı pide için fiyat belirlendi.

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  • İstanbul’da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramaja sahip yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Söz konusu tarife, İstanbul’da 2021 yılında tüm fırınlarda geçerli olacak. Geçen yıl 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3,5 liradan Ramazan ayında satışa sunulmuştu. Başka bir ifadeyle, geçen seneye göre gramaj 15 gram artış gösterirken, fiyat da yüzde 33 artmış oldu.

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