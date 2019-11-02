Hayat Plastik poşet yüzde 80 azaldı
AKTÜEL

Plastik poşet yüzde 80 azaldı

Plastik poşet kullanımını ücretlendirme uygulaması birinci yılını doldururken, kişi başı tüketim oranı yüzde 80 civarında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım miktarı da 10 poşete kadar düştü.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ocak başında bir yılını dolduracak olan ücretli poşet uygulaması meyvelerini verdi. Türkiye genelinde plastik poşet tüketimi, yaklaşık yüzde 80 civarında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım miktarı da yaklaşık 10 poşete kadar düştü. Bu da yıllık ortalama 440 olan poşet kullanım miktarının 120 adete gerilediği anlamına geliyor.

GERİ KAZANIM PAYI ÇEVREYE GİDECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yılın başından itibaren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmesi uygulamasına başladı. Uygulama bir yılına yaklaşırken Türkiye’de plastik poşet kullanımında önemli bir gerilime sağlandı. Plastik kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan uygulamayla çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetilmesi hedefleniyor. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasında gelişen süreç ve gelinen nokta itibariyle gerek satış noktaları gerekse de vatandaşlar açısından belirli bir bilgi ve farkındalık seviyesi oluştu. Ayrıca, tüketicinin 25 kuruşa aldığı her poşetin 15 kuruşu ‘geri kazanım katılım payı’ olarak bakanlık merkez saymanlık müdürlüğü hesabına yatırılacak. Toplanacak kaynak çevre projelerinin desteklenmesinde kullanılacak.

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