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Hayat Polonyada altız bebek doğdu
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AKTÜEL

​Polonya'da altız bebek doğdu

Polonya'da altız bebek doğdu

Polonya'nın Krakow şehrinde bir kadın altız doğurdu. Ülke tarihinde bir ilk olan doğum sonrasında doktorlar altız doğurma ihtimalinin 4,7 milyarda bir olduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
Krakow Üniversite Hastanesinde sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğuma doktor ve hemşirelerden oluşan 40 kişilik ekip katıldı.
Krakow Üniversite Hastanesinde sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğuma doktor ve hemşirelerden oluşan 40 kişilik ekip katıldı.

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde bir kadın altız doğurdu. 2,5 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Polonyalı Klaudia Marzec ikinci doğumunda ise tam 6 bebek dünyaya getirdi. 4'ü kız, 2'si erkek olan bebekler 29 haftalık doğdu. Krakow Üniversite Hastanesinde sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğuma doktor ve hemşirelerden oluşan 40 kişilik ekip katıldı.

Doğum öncesi yapılan kontrollerde 5 bebek beklenirken, doğum esnasında altıncı bebeğin tespiti hem anne hem de doğum ekibi için büyük sürpriz oldu. Başarıyla gerçekleştirilen doğum neticesinde bebekler neonatoloji servisinde tedavi altına alındı. Ağırlıkları 890 gram ile 1 kilo 300 gram arasında değişen altızların hastaneden en erken 2 ay sonra çıkması bekleniyor.

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