Polonyalı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, müslüman oldu

Çalışmak için gittiği Japonyada arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Chisato ile 2017 yılında evlendiğini anlatan Türkmen, Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Eşim benim ve Müslüman olan çevremin ibadetlerinden çok etkilendi ve İslamı araştırmaya başladı. Ben de kendisine Japonca Kuran-ı Kerim meali aldım. Kuran mealini okudukça çok daha fazla etkilendi ve bir süre sonra bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Simava gelince de ihtida merasimiyle eşim Müslüman oldu. diye konuştu.