Polonyalı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, müslüman oldu

Müslüman olmaya karar veren Monika Joanna Sosnowska Yılmaz için Karabük Müftülüğünde ’İhtida Merasimi’ düzenlendi.
İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dini’nin temel esasları hakkında Monika Joanna Sosnowska Yılmaz’a bilgiler verildi. Daha sonra yapılan duayla Polonyalı kadın kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. ’İhtida Belgesi’ ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitap kitapların hediye edildiği Monika Joanna Sosnowska Yılmaz ’Elif’ ismini aldı.
FOTOĞRAF 5
İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır nezaretinde Merkez Yeni Camisinde gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kuran-ı Kerim okundu, Chisatoya (32) eşi Oytun Türkmen (34) aracılığıyla imanın ve İslamın şartları anlatıldı.
Ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Chisatoya, Müslüman oldu.
Chisatoya ihtida belgesi ile Japonca dini bilgiler kitabı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.
Canan ismini alan Chisato, İslamı araştırarak tamamen kendi iradesiyle Müslüman olduğunu ifade etti.Eşi Oytun Türkmen, AA muhabirine, eşinin Müslüman olması için hiçbir zaman zorlamadığını söyledi.
Çalışmak için gittiği Japonyada arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Chisato ile 2017 yılında evlendiğini anlatan Türkmen, Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Eşim benim ve Müslüman olan çevremin ibadetlerinden çok etkilendi ve İslamı araştırmaya başladı. Ben de kendisine Japonca Kuran-ı Kerim meali aldım. Kuran mealini okudukça çok daha fazla etkilendi ve bir süre sonra bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Simava gelince de ihtida merasimiyle eşim Müslüman oldu. diye konuştu.
Japon kadın Müslüman oldu: İbadetlerden çok etkilendi ve İslam'ı araştırmaya başladı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Japon Chisato Türkmen, ihtida töreniyle Müslüman oldu.
FOTOĞRAF 6
Ukraynada tanıştığı Mahsum Koçak ile geldiği Türkiyede evlenen Alina Kolos, Müslüman olmaya karar verdi. Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi.
Tören, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in katılımı ile İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Dede’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftüsü Çelik’in telkiniyle Kelime-i Şehadet getirerek İl Müftü yardımcıları Zübeyde Zengin, Musa Çiftçi ve eşinin akrabalarının da şahitliğiyle Müslüman olan ve “Amine” ismini alan Kolos, gözyaşları içerisinde duygulu anlar yaşayarak Müslüman oldu.
MÜSLÜMAN ARKADAŞIMDAN ETKİLENEREK İSLAMI SEÇTİMKolos, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslamı seçtiğini söyledi.
Kolos, En büyük arzum sevdiğim eşim ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek. Doğacak çocuklarımın da Müslüman olarak büyümelerini istiyorum dedi.
Tören, İl Müftüsü Çelik tarafından Alina Kolos’a verdiği İhtida belgesi, Kur’an-ı Kerim, Aile İlmihali ve Kur’an’dan öğütler kitaplarının takdimiyle son buldu.
Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip Müslüman oldu: Alina 'Amine' ismini aldı
Ukrayna'da tanıştığı Mardinli Mahsum Koçak (46) ile evlenmeye karar veren Ukrayna vatandaşı Alina Kolos (32) için ihtida töreni düzenlendi. Kolos, Müslüman olduktan sonra Amine ismini aldı.