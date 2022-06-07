Hayat Poşet çayda 13 bin mikroplastik Plastik içiyoruz
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Poşet çayda 13 bin mikroplastik: Plastik içiyoruz

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Meral Yurtsever, farklı markalarda 11 bardak poşetinin 4'ünde, 11 demlik poşetinin ise tamamında mikroplastiğe rastlandığını söyledi. Yurtsever, "Bir poşette yaklaşık 13 bin mikroplastik parçacığının suya geçtiğini tespit ettik" dedi. Yurtsever tek kullanımlık ürünlerin tamamen bırakılması önerisinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Poşet çayda 13 bin mikroplastik: Plastik içiyoruz
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Meral Yurtsever, bazı poşet çaylar üzerine yaptığı araştırmada, farklı markalarda 11 bardak poşetinin 4'ünde, 11 demlik poşetinin ise tamamında mikroplastik tespit etti. Doğada çözünmesi yüzyıllar sürebilen plastikler bu süreçte boyutları 1 mikrometreyle 5 milimetre arasındaki parçacıklara, yani mikroplastiklere dönüşebiliyor.

POLYESTER VAR

Doç. Dr. Meral Yurtsever, TÜBİTAK projesi kapsamındaki çalışması için "Ortalama olarak bir demlik poşetinden 13 bin mikroplastik parçacığın içeceğimize, yani çaya geçtiğini gördüm." dedi. Selüloz olarak bilinen, farklı markalarda 11 bardak poşetini ve 11 demlik poşetini incelediğini anlatan Yurtsever, demlik poşetlerinin tamamının plastik ilaveli dokudan yapıldığını, bardak poşetlerinin 4'ünün yüzde 100 selülozdan imal edildiğini, 7 tanesinin ise plastik içerdiğini saptadığını söyledi. Yurtsever, "Benim incelediğim 11 demlik poşetinin tamamının plastik katkılı olduğunu ve bu plastiklerin de polyester, polipropilen, polietilen olduğunu gördüm." dedi.

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