Potoçari’de yine gözyaşı

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 30 soykırım kurbanı daha dün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 30 kurban için öğleden sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi’nde soykırımın 28. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Soykırımın 28. yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanından en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurban ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic. Potoçari Anıt Mezarlığı’na gelen kurbanların aileleri, soykırımın acısının hâlâ taze olduğunu gösterdi.

Tek bir kemiği bulundu

Bu yıl toprağa defnedilecek kurbanlar arasında bulunan, 1995’te 19 yaşında olan Halil Avdic’in sadece tek bir kemiğinin bulunduğu ve o şekilde toprağa verildiği belirtildi. Toprağa verilen diğer kurbanların isimleri ise “Esad Dzanic, Bekir Music, Sakib Garaljevic, Himzo Mujic, Hasib Ibrahimovic, Redjo Jahic, Rifet Tabakovic, Idriz Mehinovc, Mujo Esmic, Saban Ibric, Senid Hodzic, Semir Djozic, Sabid Ibrahimovic, Mehmed Gerovic, Nisad Selimovic, Hasan Smajlovic, Esed Klempic, Sabahudin Selimovic, Husein Zukic, Elvir Salcinovic, Dzemail Alic, Mustafa Mekanic, Ahmedin Halilovic, Zuhdija Lemes, Hasib Mujanovic, Vejsil Mujanovic, Ekber Ridjic, Mevlid Aljic ve Nezir Muminovic.”

Hollanda destekli katliam

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

11 Temmuz Anma Günü olsun

Öte yandan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Temmuz tarihini “Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Uluslararası Anma Günü” olarak resmen tanımanın zamanının geldiğini belirtti. Mijatovic, bu soykırımın, Avrupa tarihinin karanlık bölümlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bu soykırımın farklı mahkemelerce tescil edildiğine işaret eden Mijatovic, “Maalesef birçok kişi bu soykırımdan habersiz ve bazıları bu soykırımı inkar ediyor. Bu, kurbanlara yapılan bir hakarettir ve bölgedeki adalet ile barışa karşı ciddi bir tehdittir” ifadelerini kullandı. Mijatovic, Srebrenitsa annelerinin 28 yıldır adalet çağrısında bulunduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’teki “Srebrenitsa Soykırımının 28. Yıldönümü Anma Töreni”ne video mesaj gönderdi. Srebrenitsa Soykırımında yaşamını yitirenleri anarak, “Bugün, 28 yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz” dedi. Her 11 Temmuz’da acıları tazelenen şehitlerin ailelerine ve Boşnak halkına sabırlar dileyen Erdoğan, “Unutulmamalıdır ki Bosna Hersek’in istikrarı, Balkanlar’ın ve Avrupa’nın istikrarı için anahtar niteliktedir. Türkiye, Bosna Hersek’in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bugün, 28 yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek’in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum. Srebrenitsa şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Srebrenitsa soykırımının 28’inci yılında düzenlenen anma programına katıldı. Göktaş, soykırım kurbanlarının aileleri ile bir araya geldi.











