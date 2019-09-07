Hayat Prens Adaları UNESCO yolunda
KÜLTÜR SANAT

Prens Adaları UNESCO yolunda

Dünya Mirası Adalar Girişiminin, Adalar Belediyesi ortaklığı ve Adalar Vakfı taşıyıcılığıyla yürüttüğü Prens Adaları'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başvuru süreci, yarın Büyükada'da yapılacak toplantıyla tamamlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prens Adaları
Prens Adaları

Adalar Vakfından yapılan açıklamaya göre, 2016'dan bu yana yürütülen çalışmalar, geçici liste başvuru dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Prens Adaları'nın UNESCO yolculuğunun son aşaması, yapılacak toplantıda kamuoyu ile paylaşılacak. Başvuru dosyasında, Dünya Miras Listesi'nde yer almasının, Adalar'ın kültürel miras değerlerinin "insanlığın sahip olduğu eşsiz varlıkların bir parçası olarak bütün dünyada tanınır ve bilinir olmasını" ve "takdir edilmesini sağlayacağı" belirtiliyor.

TAM BİR CAZİBE MERKEZİ

  • Ayrıca Adalar'ın sahip olduğu değerler arasında başka yerde benzeri bulunmayan imparatorluk eğitim ve yurttaşlık kurumları, sanayi devrimi sonrası ve modernleşme sürecinde gelişen şehrin küresel bir cazibe merkezi halini alması ile yapılanan özgün yaşam çevresi, bugün yeterince bilinmeyen ve yok olma tehdidi altında bulunan ortak yaşam alanının izleri de tanıtılıyor.

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