Hayat Prof Doğan Cüceloğlunun ölüm nedeni belli oldu
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Prof. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan 83 yaşında Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi "Aort damarı yırtılması" olarak belirlendi.

Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu.
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu.

Evinde ölü bulunan 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Adli Tabip raporunda Cüceloğlu'nun ölüm sebebi "Aort damarı yırtılması" olarak belirtildi.

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Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu vefat etti
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. 83 yaşındaki Cüceloğlu, eşi tarafından Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine savcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Cüceloğlu, GZT'ye verdiği röportajda, 'Bir şey yapmıştım, babam 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Ben kalakaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermişim; annen yok, kimsen yok. Böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimsen yok... O zaman kimsen yoksa senin hiçbir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın' sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, salı günü, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, evi gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceği belirtilmişti.

  • Olay yerinde ilk ifadesi alınan Yıldız Cüceloğlu’nun, eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Cüceloğlu ayrıca eşinin cansız bedenini bulan yardımcılarının da yıllardır yanlarında olduğunu ve kendisine çok güvendiğini söylediği öğrenildi.

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