Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun cenaze programı belli oldu.

Cüceloğlu’nun kitaplarını basan Kronik Kitap’ın Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre, Cüceloğlu için 18 Şubat Perşembe (yarın) saat 12’de Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından Doğan Cüceloğlu, Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu, dün İstanbul Beşiktaş’taki evinde, ilk belirlemelere göre düşerek yaşamını yitirmişti.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

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Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.

Doğan Cüceloğlu, 10 yıllık evliliğin ardından ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yapmıştır.

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Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"

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