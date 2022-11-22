Prof. Dr. Raşit Küçük Hakk'ın rahmetine kavuştu

Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi. Mertoğlu, Prof. Dr. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağını belirtti.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.

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FATİH CAMİİ'NDE EBEDİYETE UĞURLANACAK

Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir.

Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."

'YAKINLARINA VE TALEBELERİNE SABR-I CEMİL NİYAZ EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından, "Vefat haberini teessürle öğrendiğimiz MÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof.Dr. Raşit Küçük Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve talebelerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" açıklamasını yaptı.

'HAYATINI ESER VERMEYE ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEYE ADADI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören, hayatını eser vermeye ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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'ALİMİN ÖLÜMÜ, ALEMİN ÖLÜMÜDÜR'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Ömrünü Peygamberimizin sünneti ni yaşamaya ve öğretmeye adamış kıymetli hocam Prof. Dr. Raşit Küçük’ün vefatını derin teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

'ÖMRÜNÜ DİNİNE, HADİS VE SÜNNETE HİZMETLE GEÇİRDİ'

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise, "Değerli ilim adamı, sözü hikmet, sükutu ahlak olan, duruşuyla, vakarıyla, samimiyetiyle, şahsiyetiyle herkese numune-i imtisal olan, ömrünü dinine, Hadis ve Sünnete hizmetle geçirmiş pek muhterem Raşit Küçük Hocamız ahirete irtihal etmiştir. Mekanı cennet, makamı âlî olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Hadis ve siyer alanlarına ilmi çalışmaları ile büyük katkıda bulunan, ilmi ile amil değerli hocam Prof. Dr. Raşit Küçük’ün vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ömrünü İslâm’a vakfetmiş, yüksek bir ilim,ahlâk, ihlas sahibi olan İslâm âlimi Prof. Dr. Râşit Küçük hocamızın vefatı hepimizi üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı/sabır diliyorum. Rabbim, merhameti/mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" dedi.





Raşit Küçük Kimdir?

1947 yılında Antalya'da doğan Prof. Dr. Raşit Küçük, 1966’da Antalya İmam-Hatip Okulu’ndan, 1970’de Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Küçük, 1975 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Hadis ve İslam Ahlakı öğretim görevliliğine atandı, 1981 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne geçti. 1979 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmasını, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

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“Kur’an ve Sünnette Sevgi Kavramı-Özellikle Allah Sevgisi-” çalışması, “Sevgi Medeniyeti” adıyla kitaplaştırıldı ve 1990 yılında yayımlandı. Eser, aynı yıl, Türkiye Yazarlar Birliği’nin fikir dalında Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

1997 senesinde doçent, 2003’de profesör oldu.

Prof. Dr. Küçük, 2011-2014 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı görevinde yer aldı. Sonrasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini üstlendi.

Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.

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