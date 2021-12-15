Hayat Prof Dr Yücel Sayman vefat etti
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Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti

İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından olan avukat Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Sayman'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti
Prof. Dr. Yücel Sayman

1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Sayman 82 yaşında Vefat etti.

Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sayman'ın vefatı üzerine Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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