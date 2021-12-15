Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti

1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Sayman 82 yaşında Vefat etti.
Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sayman'ın vefatı üzerine Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:
"Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021