Hayat Profesyonel ekip olmalı
AKTÜEL

Profesyonel ekip olmalı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, kurtarma çalışmalarında izlenmesi gereken yöntem ile tedbirleri anlattı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Başar, “Çığ düşmüş bir yere ikinci çığın düşmesi çok olağan bir durumdur. Üçüncüsü de olabilir. Çığ parkurlarına girilmemesi lazım. Zorunluluk varsa girilmesi gerekiyorsa profesyonel ekipler tarafından girilmesi gerekir” dedi.

AFAD çığa yakalanılması halinde neler yapılması gerektiğini 15 maddede topladı. Alınacak önlemlerin bazıları şunlar:

  • *Kırılmış ağaç ve kaya parçalarından korunmaya çalışılmalıdır.
  • *Yerden destek alarak yüzme hareketi ile çığ yüzeyinde kalmaya çalışılmalıdır.
  • *Ağız sıkıca kapatılmalı, hava kesesi oluşturmaya çalışılmalıdır, bu arada baş sağa sola doğru çevrilmeye çalışılmalıdır.

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