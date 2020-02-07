Profesyonel ekip olmalı

Zamanın bekçisi: Akif usta

Muğla'da 135 yıl önce kentin ilk Belediye Başkanı Hacı Süleyman Efendi ve eşi tarafından yaptırılan tarihi kuledeki saatin bakım ve onarım işini babasından devralan Akif Karadana, 46 yıldır titiz çalışmasıyla zamanın akışını belirliyor. Babasının vefatından sonra bu görevi kendisinin devraldığını belirten Karadana, 'Babam 1950'de Bulgaristan'dan Muğla'ya gelmiş. Kuledeki bozuk saati tamir etmiş. O tarihten itibaren babam ölümüne kadar saatin her türlü bakımını yaptı. Babamın vefatından sonra 46 yıldır bu görevi ben sürdürüyorum. Bizim için manevi değeri olan saatin çıkardığı 'tik tak' sesi 70 yıldır hiç susmadı.' diye konuştu.





