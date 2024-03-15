Radyasyona ‘doz takip’ sistemi

Sağlık Bakanlığı, MR gibi uygulamalarda ortaya çıkan radyasyona bağlı kanser riskini azaltmak için ‘Ulusal Radyasyon Doz Takip Sistemi’ kuracak.
Bu sistem ile hastanelerdeki görüntüleme hizmetlerinde vatandaşların yaşamları süresince tıbbi ışınlama kaynaklı radyasyon yükü azaltılacak. Sistem ile bu alanda özellikle son yıllarda ortaya çıkan iş yükü ortadan kalkacak.
GEREKSİZ TETKİK TEHLİKELİ
Gereksiz tetkikler insan sağlığı için tehlikeli boyutlara ulaştı. Bununla birlikte hastalara uygulanan doz takip sistemleri ile hastanın aldığı doz takip edilerek, kayıt altına alınacak. Bu verilerin dozlarının ortalaması alınarak dozlar düşürülecek.
Tetkikleri yapan radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin çekim sayısına bağlı olarak ciddi hasta yükü ile karşı karşıya kaldığı biliniyor. Bununla birlikte meslek içinde olan birçok kişi kansere kadar ulaşan ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. Sistem ile bunların da önüne geçilecek.