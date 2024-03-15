|
Hayat

Radyasyona ‘doz takip’ sistemi

Görüntüleme sistemlerinde ortaya çıkan radyasyon doz takip sistemiyle izlenecek. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçireceği projeyle radyasyona bağlı kanser riskinin azaltılması hedefleniyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 00:26 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sağlık Bakanlığı, MR gibi uygulamalarda ortaya çıkan radyasyona bağlı kanser riskini azaltmak için ‘Ulusal Radyasyon Doz Takip Sistemi’ kuracak.

Bu sistem ile hastanelerdeki görüntüleme hizmetlerinde vatandaşların yaşamları süresince tıbbi ışınlama kaynaklı radyasyon yükü azaltılacak. Sistem ile bu alanda özellikle son yıllarda ortaya çıkan iş yükü ortadan kalkacak.

GEREKSİZ TETKİK TEHLİKELİ

Gereksiz tetkikler insan sağlığı için tehlikeli boyutlara ulaştı. Bununla birlikte hastalara uygulanan doz takip sistemleri ile hastanın aldığı doz takip edilerek, kayıt altına alınacak. Bu verilerin dozlarının ortalaması alınarak dozlar düşürülecek.

Tetkikleri yapan radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin çekim sayısına bağlı olarak ciddi hasta yükü ile karşı karşıya kaldığı biliniyor. Bununla birlikte meslek içinde olan birçok kişi kansere kadar ulaşan ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. Sistem ile bunların da önüne geçilecek.




#Sağlık
#Radyasyon
#Sağlık Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Iğdır iftar saati ve imsak vakti: Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi