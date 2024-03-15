Radyasyona ‘doz takip’ sistemi

Bu sistem ile hastanelerdeki görüntüleme hizmetlerinde vatandaşların yaşamları süresince tıbbi ışınlama kaynaklı radyasyon yükü azaltılacak. Sistem ile bu alanda özellikle son yıllarda ortaya çıkan iş yükü ortadan kalkacak.

Tetkikleri yapan radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin çekim sayısına bağlı olarak ciddi hasta yükü ile karşı karşıya kaldığı biliniyor. Bununla birlikte meslek içinde olan birçok kişi kansere kadar ulaşan ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. Sistem ile bunların da önüne geçilecek.