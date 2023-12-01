Rahmiye anneyi uğurladık

Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi'nin, Özbekistan ve Azerbaycan'dan sonraki yeni durağı Tanzanya oldu. TİKA'nın katkılarıyla gerçekleşen serginin açılışına, Zanzibar Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mgeni Hassan Juma ile Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.