Rahmiye anneyi uğurladık

Rahmiye Günaydın, 87 yaşında Hakk'a yürüdü.
Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın kayınvalidesi; Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak’ın yengeleri Rahmiye Günaydın, 87 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rahmiye Günaydın için dün öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Günaydın’ın naaşı, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Reis’ül Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’nin yeğeni Rahmiye Günaydın’ın çocukları Yunus, Orhan, Asım, Muhammed Ercan Günaydın, Ayşe Albayrak, Suzan Çakır, Nagihan Aşıkkutlu’yu acı günlerinde ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Muhammed Sinan Albayrak, eski Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Holding Reklam Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Holding Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.