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Hayat

Rahmiye anneyi uğurladık

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın kayınvalidesi Rahmiye Günaydın, 87 yaşında Hakk'a yürüdü. Türkiye’nin tanınmış âlimlerinden merhum Mehmet Aşıkkutlu Hoca’nın da yeğeni olan merhume Günaydın, öğle vakti kalabalık bir cemaat tarafından Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 00:59 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rahmiye Günaydın, 87 yaşında Hakk'a yürüdü.

Rahmiye Günaydın, 87 yaşında Hakk'a yürüdü.

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın kayınvalidesi; Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak’ın yengeleri Rahmiye Günaydın, 87 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rahmiye Günaydın için dün öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Günaydın’ın naaşı, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.


SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Reis’ül Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’nin yeğeni Rahmiye Günaydın’ın çocukları Yunus, Orhan, Asım, Muhammed Ercan Günaydın, Ayşe Albayrak, Suzan Çakır, Nagihan Aşıkkutlu’yu acı günlerinde ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Muhammed Sinan Albayrak, eski Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Holding Reklam Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Holding Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.



#Vefat
#Albayrak Grubu
#Rahmiye Günaydın
23 dakika önce
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