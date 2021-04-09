Hayat Ramazan Hilali bu yıl Bursadan izlenecek
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“Ramazan Hilali” bu yıl Bursa’dan izlenecek

TVNET ekranlarında yayınlanacak olan “Ramazan Hilali” programı bu sene on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i, Emir Sultan Hazretlerinin dualarıyla bereketlenen, Osmanlı'nın ilk başkenti, Evliya Çelebi'nin “üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir” dediği Bursa’da karşılayacak. TVNET izleyicileri bu yıl “on bir ayın sultanı” Ramazan-ı Şerif’i Bursa’da karşılayacak.

Haber Merkezi Tvnet
“Ramazan Hilali” bu yıl Bursa’dan izlenecek
Foto: TVNET.

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’nın tarihî surları önünde, Ulu Camii yakınlarında gerçekleştirilecek “Ramazan Hilali” programıyla Ramazan’ın gelişi ve sonrasında bayramı müjdeleyen hilal de yine Bursa semalarından izlenecek.

  • Bursa’nın tarihine, kültürel zenginliğine ve kent turizmine katkı sağlayacak olan “Ramazan Hilali” isimli sahur programı, bu yıl Bursa şehrinden izleyicileriyle buluşacak. TVNET ekranlarında yayınlanacak Ramazan’a özel programın hazırlıkları Bursa’nın Tophane Surlarında, tarihî dokuya zarar vermeden büyük bir titizlik ve dikkatle devam ediyor.


Programın sunucusu Dr. Erkan Aydın, “Ramazan Hilali”nde Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konukları ağırlayarak, tasavvuf dinletileri, söyleşiler ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle bu mübarek mevsimini manevi iklimini izleyicilerle buluşturacak. Programla, Ramazan ayı boyunca her gece evlere misafir olunacak, paylaşılan bilgi ve muhabbet dolu sohbetlerle sahur sofraları şenlenecek.

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'Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir'

Program, manevi yönüyle kalplere dokunmasının yanı sıra Bursa’nın tanıtımına vesile olacak ve şehrin sahip olduğu değerleri ekranlara taşıyacak. Tarihi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken şehrin sembol mekânları da program vesilesiyle tanıtılacak. Evliya Çelebi’nin “üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir” dediği ve Osmanlı’nın manevi mimarlarından Emir Sultan Hazretlerinin dualarıyla bereketlenen Bursa, tüm Türkiye’nin ve uydu üzerinden programı izleyen dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanların gündemine girecek.

  • Ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın yaptığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla ekranlara gelecek olan “Dr. Erkan Aydın’la Ramazan Hilali” programı, 13 Nisan’da Ramazan ayının ilk gecesi başlayıp 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı gecesi sona erecek.

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