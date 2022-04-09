Ramazan’da kitap günleri başladı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bu ramazanda 39’uncusu düzenlenen “Kitap ve Kültür Fuarı”, İstanbul’da iki ve Ankara’da bir yer olmak üzere 3 farklı yerde kitapseverleri ağırlıyor. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen fuar, 9-27 Nisan’da, Ankara’da 8 Nisan’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi avlusunda, İstanbul’da ise 8 Nisan’da Büyük Çamlıca Camisi ile 9 Nisan’da Fatih Camisi avlusunda olmak üzere 3 yerde kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, fuarın 70 kadar yayıncının katılımıyla ramazan aylarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2500 metrekarelik kapalı alanda 100’ün üzerinde yayıncının katıldığı fuarlarda söyleşi ve imza programlarının yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer verilecek. Yabancı dilde yayınlara ve yayıncılara bu sene ilk defa özel bir alan verilen fuar, uluslararası bir boyut kazandı.

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Evlerimizi kitaplarla zenginleştirelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi’nin avlusunda düzenlenen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada “Bak kitaplarımız hazır, buraları her zaman bulamazsınız. Bütün yayınevlerini dolaşın ve evlerinizi buradaki kitaplarla zenginleştirin” dedi. Kitap ve kültür fuarlarını ramazan ayının bereketlerinden olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, “Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir” dedi.

ÜMİT VERİCİ

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı, sadece kardeşlerimizi geride bırakmakla kalmadık, aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Uzunca bir süre devam eden Türkiye’nin geri kalmışlığı, sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksulluklar, eksiklerle ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklı selim, zevki selim, kalbi selim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü.”

Bugün Türkiye’nin kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımında Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10’da yer aldığına işaret eden Erdoğan, “Mesela 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bini bile bulmazken, bu rakam geçtiğimiz yıl 87 binin üzerine çıkmıştır. Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir.”