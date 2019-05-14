Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Ramazanın yeşil bombası Damak çatlatıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Ramazanın yeşil bombası: Damak çatlatıyor

Afyonkarahisar'da bir restoranda, ekmek kadayıfı, Antep fıstığı ve manda kaymağının birleşimiyle ortaya çıkan lezzet "yeşil bomba", ramazanda iftar sonrası yoğun ilgi görüyor.

Haber Merkezi AA
Yeşil bomba tatlısı
Yeşil bomba tatlısı

Türk mutfağının önemli şerbetli tatlılarından ekmek kadayıfı, Afyonkarahisar'da genellikle arasına manda kaymağı ve dondurma konularak servis ediliyor. Klasik, vişneli, portakallı ve kakaolu gibi çeşitleri bulunan tatlı, kentteki bir restoranda Antep fıstıklı olarak tatlıseverlerin beğenisine sunuluyor.

İşletmenin müdürü Mehmet Polat, yaptığı açıklamada, 3 yıldır ramazan aylarında yemek ve tatlı çeşitleri için farklı konseptler hazırladıklarını söyledi.

Müşterilerinin "yeşil bomba" ismini verdiği tatlıyı da ramazan ayına özel yaptıklarını belirten Polat, kısa sürede yoğun ilgi görmesi üzerine patenti için gerekli girişimlerde bulunduklarını anlattı.

İşletmenin İstanbul ve İzmir'i Antalya'ya bağlayan kara yolunun kavşak noktasında bulunduğunu, bu sayede kent dışından da çok sayıda misafiri ağırladıklarını aktaran Polat, şöyle devam etti:

  • "İşletmemiz yol üzerinde olduğu için geçen ramazanda 6 bin kişi ağırladık. Bu yıl da hedefimiz 7 bin 500. Bu aya özel yaptığımız özel tatlılar da çok seviliyor. Özellikle fıstıklı ekmek kadayıfımız çok beğeniliyor. Yoldan geçen misafirlerimizin de tercih ettiği çok özel bir tatlı oldu. Bu tatlının Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz. Bu tatlının fıstığını Gaziantep'ten getirtiyoruz. Boz fıstık, yani baklavalık fıstık kullanıyoruz. Tatlının yeşil rengini alması için şerbetle kaynatıyoruz. Ekmek kadayıfımız kabarırken ilave ettiğimiz yeşil şerbet tamamen içerisine işliyor."

Polat, hazırlanan kadayıfın üstünün de Antep fıstığıyla kaplandığını, arasına da hakiki Afyon manda kaymağı yerleştirilerek muz parçalarıyla servis edildiğini aktardı.

Çeşidi 5'e çıkardılar

Afyonkarahisar'ın ekmek kadayıfı ile Antep fıstığını birleştirerek farklı bir lezzet ortaya çıkardıklarına işaret eden Polat, "Daha önce sade, vişneli, portakallı ve kakaolu ekmek kadayıfı hazırlıyorduk. Ama hiç biri son yaptığımız Antep fıstıklı kadar lezzetli olmadı. Şimdi ekmek kadayıfı çeşidini 5'e çıkarmış olduk. Bu lezzeti ilk defa tadan müşterilerimiz, 'buna patent aldınız mı' diye soruyor. Biz de birkaç gün önce patent başvurumuzu yaptık. Ekmek kadayıfını baklavaya çevirdik ama henüz ismini netleştirmedik. Bazı misafirlerimiz bu lezzete 'yeşil bomba' diyor."

REKLAM

Sosyal medyada beğeniliyor

Polat, Antep fıstıklı ekmek kadayıfına ilginin kendilerini de şaşırttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kısa sürede çok sevildi. Adeta yok satıyoruz. Bir yiyen bir daha istiyor. İftarını iki gün önce burada açan bir müşterimiz, eve gittiğinde 'fıstıklı ekmek kadayıfı yedim, harikaydı' diyor. Anne ve babası da 'yarın akşam da bize al gel' diye sipariş veriyor. Yani sadece bu tatlıyı almak için buraya geliyorlar. Sosyal medyada 'yeşil bomba' tatlımızı paylaşınca, 'lütfen paylaşmayın, bize biraz acıyın' diye yorumlar yapılıyor. O paylaşımları görüp işletmemize tatlı almak için gelenlere üzülerek 'kalmadı' dediğimiz de oluyor."

38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı yarın açılıyor
HAYAT
38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı yarın açılıyor

Açlıkla mücadele sergiyle anlatıldı
HAYAT
Açlıkla mücadele sergiyle anlatıldı

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor
HAYAT
Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor
İhraç sayısı1500ü aştı

İhraç sayısı
1500'ü aştı

TSK'dan ihraç edilen personel sayısı açıklandı.
İftara sizdeyim konum atın

İftara sizdeyim konum atın

Binali Yıldırım, gençlerin davetine kayıtsız kalmadı.
300 milyardolarlık cevap

300 milyar
dolarlık cevap

​Çin'in 60 milyar dolarlık misillemesine ABD'den yanıt.
Üs bölgesine<br>taciz ateşi

Üs bölgesine
taciz ateşi

​Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu.
Test süreci başlıyor

Test süreci başlıyor

Zırhlılar yerli motor ve bataryayla güçlenecek.
Yerlerini çekip PKK'ya göndermiş

Yerlerini çekip PKK'ya göndermiş

​İstanbul'a bomba yüklü araçla gelirken yakalan terörist her şeyi itiraf etti.
Rusya ile<br>kritik görüşme

Rusya ile
kritik görüşme

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü.
Yeni paket geliyor

Yeni paket geliyor

​Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak açıklayacağız.
'Monaco modeli'<br>gündemde

'Monaco modeli'
gündemde

Savunma ve dışişlerinde Türkiye'ye bağlanması masada.
Tablo yalanı<br>ortaya çıktı

Tablo yalanı
ortaya çıktı

Atatürk portresini İmamoğlu'nun ekibi indirmiş.
Endülüs:<br>Şeref ve utanç

Endülüs:
Şeref ve utanç

TVNET ile orucumuzu Kurtuba'da açıyoruz.
Casus<br>yazılıma dikkat

Casus
yazılıma dikkat

​WhatsApp casus yazılımı engellemek için güncelleme yayınladı.
Şehit için tören

Şehit için tören

Şehit Uzman Çavuş Volkan Dermirci'nin naaşı memleketine uğurlandı.
Toparlanma başladı

Toparlanma başladı

​Mart ayında beklentilerin üzerinde artış yaşandı.
3'ü helikopter pilotu<br>34 kişiye operasyon

3'ü helikopter pilotu
34 kişiye operasyon

Kara Havacılık'ta FETÖ militanlarına baskın.
'İptal' başvurusu

'İptal' başvurusu

​Rizespor-Galatasaray maçı tekrar edilebilir.
Nereden nereye!

Nereden nereye!

Fenerbahçe yanlış tercihlerinin bedelini ağır ödedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.