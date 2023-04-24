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Hayat

Rami Kütüphanesi’nde çifte bayram

Rami Kütüphanesi, 17-23 Nisan’da çocuklara yönelik 50’ye yakın etkinlikle çifte bayramı yaşadı.

04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rami'de çifte bayram.

Rami'de çifte bayram.

nAslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından hizmete açılan Rami Kütüphanesi, 17-23 Nisan’da çocuklara yönelik 50’ye yakın etkinlikle çifte bayramı yaşadı. Çocuklar için kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda bilgi ve deneyim aktarımının sağlandığı etkinliklerle, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de hedeflendi. Bir hafta boyunca devam eden etkinlikler arasında, “Meddah”, “Hacivat-Karagöz”, “Tahtabacak”, “Kuklacı Abla”, “Maske Tasarım Atölyesi”, “Karaoke Atölyesi”, “Mum Atölyesi”, “Yaratıcı Drama Atölyesi”, “Masal Atölyesi”, “Bilim ve Sanat Atölyeleri” ile “Uçurtma ve Oyuncak Atölyeleri” gibi faaliyetler yer aldı.



#Rami Kütüphanesi
#Restorasyon
#Bayram
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