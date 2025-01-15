Randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 30 azaldı

"Üç basamağın birbiriyle konuşabilmesi, sistem üzerinden iletişimi sağlandı. Aile hekimlerimizin 1. basamakta takip ve tedavisini yapabilecekleri rahatsızlıkların tetkiklerini isteyebilmeleri sağlandı. Aile hekimlerimizi devlet hastanelerimizde çalışan hekimlerimizle bir araya getiriyoruz. Basamakları sadece program üzerinden değil sosyal anlamda da bir araya getiriyor ve sağlıklı iletişim ile hastalarımızın sorunlarına tüm basamaklarda yaklaşmaya çalışıyoruz"