Randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 30 azaldı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, son 3 haftada yapılan çalışmalar neticesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almayı bekleyen hasta sayısını yüzde 30 azalttıklarını söyledi.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, bazı branşlarda yaşanan randevu sorununun çözümü için Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün ek hizmet binasında düzenlenen ve Akdeniz Bölgesi'ndeki tüm İl Sağlık Müdürleri, başhekimler ile ilgili yetkililerin yer aldığı toplantıya katıldı.
Ceviz, her basamakta hekimlerin hastalarını sahiplenmesi, hekim-hasta ilişkisinin en iyi koşullarda kurulabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
1-2 ve 3. basamakların entegrasyonu ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirildiğini dile getiren Ceviz, şöyle devam etti:
"12 bin uzman hekim arımıza katılacak"
Kadro uygunluğu bulunan hastanelerde mesai kaydırma ile 17.00'den sonra randevulu muayene yapıldığının altını çizen Ceviz, hekim eksiği bulunan hastanelerde de gönüllülük esasıyla mesai dışı çalışmalar yapılarak, randevulu hastalara bakıldığını belirtti.