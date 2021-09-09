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KÜLTÜR SANAT

Rasat sergisi Artweeks@Akaretler’de

Geleneksel ve modern sanat eserlerini toplumla buluşturma hedefiyle bugüne kadar çok sayıda organizasyona imza atan Yıldız Holding, bu kez Sanat Koleksiyonu’nda yer alan birbirinden özel eserlerden oluşturduğu “Rasat Sergisi” ile Artweeks @Akaretler’de sanatseverlerle buluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rasat sergisi Artweeks@Akaretler’de
Artweeks@Akaretler sanat etkinliği; çağdaş dönem eserlerinden oluşan sanat koleksiyonlarını bir araya getiriyor.

Geleneksel ve modern sanat eserlerini toplumla buluşturma hedefiyle bugüne kadar çok sayıda organizasyona imza atan Yıldız Holding, bu kez Sanat Koleksiyonu’nda yer alan birbirinden özel eserlerden oluşturduğu “Rasat Sergisi” ile Artweeks @Akaretler’de sanatseverlerle buluştu. Dün açılan ve 19 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyaretçileri ağırlayacak olan Artweeks@Akaretler sanat etkinliği; çağdaş dönem eserlerinden oluşan sanat koleksiyonlarını bir araya getiriyor.

  • Artweeks@Akaretler’de, Akaretler No: 19’da Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alan 51 seçkin eser Sinan Eren Erk’in küratörlüğünde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
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