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Rektör Adıgüzel'den taziye mesajı

Rektör Adıgüzel'den taziye mesajı

17:1811/07/2025, Cuma
IHA
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Adıgüzel, vefat eden öğrencisi için bir taziye mesaj yayımladı.
Adıgüzel, vefat eden öğrencisi için bir taziye mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ,vefat eden öğrencisi için bir taziye mesaj yayımladı.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, kalp krizinden dolayı vefat eden öğrencisi Umut Demirel için yayımladığı mesajda, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Umut Demirel'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, hocalarına ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

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