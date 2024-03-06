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'Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi' Başakşehir’de sanatseverlerle buluştu

Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve sanatseverlerin katılımıyla Şehir Sanat’ta ziyarete açıldı. Başakşehir Belediyesi, üç neslin temsilcileri İlhami Atalay, Muhammed Bilgehan Atalay ve İlhami Tuğrahan Atalay’ı aynı sergide bir araya getirdi.

17:18 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:19 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi, 31 Mart tarihine kadar Başakşehir Şehir Sanat Galeri’de ziyaret edilebilecek.
Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi, 31 Mart tarihine kadar Başakşehir Şehir Sanat Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Kültür ve sanatın şehri Başakşehir’de muhteşem bir serginin kapıları açıldı. Şehrin yeni sanat merkezi Şehir Sanat’ta ziyarete açılan Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi’nde, 60 yıllık resim serüveni 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü ile taçlandırılan ressam İlhami Atalay ile oğlu Muhammed Bilgehan Atalay ve torunu İlhami Tuğrahan Atalay’ın eserleri görücüye çıktı.


Açılışa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı’nın eşi Amine Ateş Kabaktepe ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yapay zekâ sanatla buluştu

Serginin Atalay ailesinin sanatsal yolculuğunu yansıttığını ifade eden Başkan Kartoğlu,
“Sanatın nesiller arası aktarımını, üç neslin sanatlarındaki evrimi ve birbirine geçen izlerini çok daha yakından görmemize imkân sağlayacak. Ayrıca sergimizde yer alan dijital eserler, daha doğru şekilde ifade etmek gerekirse videolara özellikle değinmek istiyorum. Her bir ekranımızda, sanatçılarımıza ait eserlerin yapay zekâ tarafından işlenerek yeniden üretildiği videolar sergileniyor. Bu videolar, ressamların özgün tarzlarının yapay zekâ tarafından nasıl yorumlandığı ve yeniden nasıl oluşturulduğunu göstermesi bakımından bizlere çarpıcı bir görsel deneyim sunacak”
şeklinde konuştu.

31 Mart’a kadar ziyaretçilerini bekliyor

Sergide, üç sanatçıya ait 74 eser ve 9 dijital video yer alıyor. Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi, 31 Mart tarihine kadar Başakşehir Şehir Sanat Galeri’de ziyaret edilebilecek.



#Başakşehir Belediyesi
#İstanbul
#Yasin Kartoğlu
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