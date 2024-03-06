'Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi' Başakşehir’de sanatseverlerle buluştu

Kültür ve sanatın şehri Başakşehir’de muhteşem bir serginin kapıları açıldı. Şehrin yeni sanat merkezi Şehir Sanat’ta ziyarete açılan Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi’nde, 60 yıllık resim serüveni 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü ile taçlandırılan ressam İlhami Atalay ile oğlu Muhammed Bilgehan Atalay ve torunu İlhami Tuğrahan Atalay’ın eserleri görücüye çıktı.
Açılışa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı’nın eşi Amine Ateş Kabaktepe ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Yapay zekâ sanatla buluştu
31 Mart’a kadar ziyaretçilerini bekliyor
Sergide, üç sanatçıya ait 74 eser ve 9 dijital video yer alıyor. Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi, 31 Mart tarihine kadar Başakşehir Şehir Sanat Galeri’de ziyaret edilebilecek.