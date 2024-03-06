'Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi' Başakşehir’de sanatseverlerle buluştu

“Sanatın nesiller arası aktarımını, üç neslin sanatlarındaki evrimi ve birbirine geçen izlerini çok daha yakından görmemize imkân sağlayacak. Ayrıca sergimizde yer alan dijital eserler, daha doğru şekilde ifade etmek gerekirse videolara özellikle değinmek istiyorum. Her bir ekranımızda, sanatçılarımıza ait eserlerin yapay zekâ tarafından işlenerek yeniden üretildiği videolar sergileniyor. Bu videolar, ressamların özgün tarzlarının yapay zekâ tarafından nasıl yorumlandığı ve yeniden nasıl oluşturulduğunu göstermesi bakımından bizlere çarpıcı bir görsel deneyim sunacak”