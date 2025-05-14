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Reshad Strik paylaştı sevenlerinden beğeni yağdı: Benim cennetim

Reshad Strik paylaştı sevenlerinden beğeni yağdı: Benim cennetim

12:3014/05/2025, Çarşamba
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Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile geçtiğimiz yıl evlendi.
Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile geçtiğimiz yıl evlendi.

Sosyal medyada hesabında duygusal bir not ekleyerek eşi Gamze Özçelik'in fotoğrafını paylaşan Reshad Strik sevenleri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Gamze Özçelik ve Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenmişti.


PAYLAŞIMIYLA BEĞENİ TOPLADI

İhtiyaç sahipleri için yaptıkları iyiliklerle gündemden düşmeyen Gamze Özçelik ile Reshad Strik bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

BALKAN TURUNA ÇIKTILAR

Birlikte Balkan turuna çıkan çift gezdikleri yerlerde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

"BENİM CENNETİM"

Anneler gününde eşi Gamze Özçelik'in fotoğrafını "Benim cennetim" notuyla paylaşan Strik'e, sevenlerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.


#Gamze Özçelik
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